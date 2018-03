«SOCAR Turkey» et BP signent un nouveau contrat

Bakou, 28 février, AZERTAC

BP et la société «SOCAR Turkey Enerji A.Ş.» (STEAŞ) ont conclu un nouvel accord, a rapporté dans un communiqué la compagnie BP. La compagnie britannique et STEAŞ ont signé un contrat de licence pour la technologie PTA de nouvelle génération.

STEAŞ a l’intention d’installer une nouvelle technologie d’une capacité annuelle de 900 mille tonnes dans la région d’Aliagha, en Turquie, avant la prise de la décision finale d’investissement en 2023.

«BP est heureuse de tisser des relations à long terme avec STEAŞ afin de délivrer des licences et réaliser cette technologie en Turquie», a déclaré Rita Griffin, directrice des opérations de «BP Petrochemicals».

Emil Eminov, directeur du département des opérations de STEAŞ, a noté que cet investissement faisait partie de la chaîne de valeur compétitif, stratégique et ajoutée pour le nouveau complexe qui sera construit non loin de la raffinerie «Star» et de l’usine «Petkim» à Aliagha.