L’académicien Issa Habibbeyli : Les relations littéraires azerbaïdjano-moldaves se poursuivent avec succès

Bakou, 2 mars, AZERTAC

Le 2 mars, une rencontre s'est tenue avec les écrivains et les poètes connus de l'Azerbaïdjan dans le cadre des Journées de la littérature moldave à Bakou à l'Institut de littérature Nizami Gandjavi de l'Académie Nationale des Sciences d'Azerbaïdjan (ANSA).

L’académicien Issa Habibbeyli, directeur de l'Institut de littérature, a noté l'importance de la tenue des Journées de la littérature moldave, a dit que les relations culturelles se poursuivaient avec succès entre les deux pays.

L'académicien I.Habibbeyli a parlé des relations littéraires azerbaïdjano-moldaves et a déclaré que les relations amicales entre les deux pays se développaient même aujourd'hui à un rythme ascendant. Il a été noté que plusieurs œuvres des écrivains azerbaïdjanais avaient déjà été traduites et publiées en moldave et celles des écrivains moldaves en azerbaïdjanais.

Les intervenants ont noté que les deux pays coopéraient étroitement dans tous les domaines depuis de nombreuses années.