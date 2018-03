Le président Ilham Aliyev a reçu le ministre marocain des Affaires étrangères et de la Coopération internationale VIDEO

Bakou, 5 mars, AZERTAC

Le président de la République d’Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a reçu le 5 mars la délégation conduite par Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du Royaume du Maroc.

Le ministre Nasser Bourita a transmis les salutations du roi du Maroc Mohammed VI au chef de l’Etat, ainsi que ses meilleurs vœux au président et au peuple azerbaïdjanais. «Le roi du Maroc Mohammed VI apprécie hautement ses très bonnes relations avec vous et les liens qui se développent avec succès entre nos deux pays», a souligné le ministre, ajoutant que le côté marocain s’apprêtait à la fois à organiser, à la veille de l’anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, des événements consacrés aux 25 ans de la rencontre historique entre le défunt roi du Maroc et le leader national du peuple azerbaïdjanais Heydar Aliyev à Casablanca.

Qualifiant cette rencontre historique de base pour l’établissement de très bonnes relations entre les deux pays, Nasser Bourita a fait savoir que le président Ilham Aliyev et le roi du Maroc poursuivaient avec succès ce chemin. Le ministre a dit que la réunion de la commission mixte qui se tiendrait lors de son séjour à Bakou créerait une bonne occasion pour la discussion des relations bilatérales. Le ministre marocain des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a indiqué que les deux pays faisaient preuve de solidarité sur la scène internationale, le Maroc soutenait l’intégrité territoriale de l’Azerbaïdjan. A son tour, il a exprimé sa gratitude à l'Azerbaïdjan d’avoir défendu l'intégrité territoriale du Maroc. « L’islamophobie et la radicalisation gagnent du terrain dans le monde », a dit le ministre, évoquant l’importance de redoubler les efforts en vue de protéger les valeurs islamiques au niveau international.

Le chef de l’Etat a souligné que les relations bilatérales des deux pays fondées par le leader national Heydar Aliyev et le défunt roi du Maroc se développaient sur des bases solides. Le président Ilham Aliyev a mis l’accent sur l’importance de soutenir de façon mutuelle l’intégrité territoriale des deux pays, marquant qu’ils montraient leur solidarité au sein des organisations internationales, y compris l’ONU et l’Organisation de la coopération islamique.

«L’Azerbaïdjan apporte sa contribution à la solidarité islamique. Le multiculturalisme et la tolérance religieuse règnent en Azerbaïdjan qui est devenu le pays hôte des événements internationaux prestigieux, dont les Jeux de la solidarité islamique, les différentes conférences et expositions internationales», a estimé le président de la République, indiquant l’importance des présentations sur la protection de la culture islamique que l’Azerbaïdjan avait organisées en Europe, de l’élection de Nakhtchivan, l’année en cours, et de Bakou, quelques ans avant, capitales de la culture islamique par l’ISESCO. «Actuellement, l’Azerbaïdjan lutte activement contre l’islamophobie qui s’est étendue dans le monde et à cet égard, nos pays sont à l’unisson dans l’arène internationale», a précisé le chef de l’Etat.

Quant aux relations économiques, le président de la République a dit qu’il y avait un grand potentiel pour l’élargissement de la coopération en la matière, a indiqué l’importance d’accroitre les échanges commerciaux mutuels et d’étudier les opportunités d’investissement.

Enfin, le président Ilham Aliyev a remercié pour les salutations du roi du Maroc Mohammed VI et a demandé de lui transmettre les siennes.