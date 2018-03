L’Université de coopération d’Azerbaïdjan et l’Université Akdeniz signent des protocoles de coopération

Bakou, 5 mars, AZERTAC

L’Université de coopération d’Azerbaïdjan et l’Université Akdeniz de Turquie ont signés des protocoles de coopération.

Les protocoles ont été signés en marge de la visite du député de Milli Medjlis Eldar Gouliyev à Antalya, en Turque

Eldar Gouliyev a pris la parole lors de la cérémonie à laquelle ont également été présents Khazar Ibrahim, ambassadeur d'Azerbaïdjan en Turquie, des représentants de l'ambassade, de la diaspora azerbaïdjanaise et des étudiants azerbaïdjanais.

En abordant les relations amicales et fraternelles entre l'Azerbaïdjan et la Turquie, Eldar Gouliyev a déclaré que les deux pays se soutenaient dans toutes questions. « Aujourd'hui, les relations entre nos deux pays sont au plus haut niveau, elles sont d'une importance stratégique et n’ont pas leurs pareilles dans le monde », a-t-il estimé.

Il a dit que l'Azerbaïdjan avait toujours ressenti le soutien de la Turquie et que son Etat serait toujours aux côtés de la Turquie.

Eldar Gouliyev a souligné que 2018 était une année importante en Azerbaïdjan et a noté que l’avril de l’année courante serait marqué par les élections présidentielles en Azerbaïdjan.

« Dans le même temps, notre peuple célébrera deux événements historiques en mai, le 95e anniversaire du leader national Heydar Aliyev et le centenaire de la fondation de la République démocratique d'Azerbaïdjan », a-t-il fait savoir.

Eldar Gouliyev s’est également entretenu avec Munir Karaloglu, gouverneur de la ville d’Antalya.