La première vice-présidente a participé à l’inauguration d’un nouveau bâtiment de l’Ecole spéciale du Service national de protection des frontières

Bakou, 5 mars, AZERTAC

Un nouveau bâtiment d’enseignement de l’Ecole spéciale du Service national de protection des frontières a été inauguré le 5 mars dans l’arrondissement de Khazar de Bakou.

La cérémonie d’inauguration a été marquée par la présence de Mme Mehriban Aliyeva, première vice-présidente de la République d’Azerbaïdjan.

La première vice-présidente Mehriban Aliyeva a coupé le ruban symbolisant l’inauguration du nouveau bâtiment d’enseignement.

La Fondation Heydar Aliyev a apporté un soutien important à la création et la formation de l’Ecole spéciale du Service national de protection des frontières. Cet établissement d’enseignement a été reconstruit et équipé par la Fondation avant d’être passé sous la direction du Service national de protection des frontières. En 2011, Mehriban Aliyeva, première vice-présidente azerbaïdjanaise et présidente de la Fondation Heydar Aliyev, avait participé à l’inauguration de l’Ecole spéciale du Service national de protection des frontières.

La mise en service du nouveau bâtiment a augmenté les opportunités d’offrir un enseignement de bonne qualité aux cadets. Le bâtiment d’enseignement a été bien équipé.

La première vice-présidente Mehriban Aliyeva a rencontré les cadets de la 5e année dans la classe de patriotisme militaire. Ils ont exprimé leur reconnaissance pour l’attention et le soutien qui leur étaient accordés.

Puis, les cadets ont offert un souvenir à Mehriban Aliyeva.

Enfin, une photo souvenir a été prise.