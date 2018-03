L’Azerbaïdjan sera représenté à un salon du tourisme à Berlin

Bakou, 5 mars, AZERTAC

Le Salon international du tourisme « ITB Berlin 2018 » ouvrira ses portes du 7 au 11 mars.

L’Azerbaïdjan sera représenté à ce salon par une délégation dirigée par Nazim Samadov, vice-ministre azerbaïdjanais de la Culture et du Tourisme.

Pour rappel, le World Tourism Forum Lucerne (WTFL) a eu lieu en Grèce. Nazim Samadov, vice-ministre azerbaïdjanais de la Culture et du Tourisme, Taleb Rifai, ancien secrétaire général de l’Organisation mondial du tourisme (OMT), Elena Kountoura, ministre grecque du Tourisme, des ministres du tourisme d’un certain nombre de pays, des directeurs des organisations internationales et des experts touristiques ont été présents à cette réunion.

N. Samadov est intervenu à la réunion portant sur le thème «La coopération entre le secteur public et le secteur privé pour le développement du tourisme durable » et a eu une série de rencontres.