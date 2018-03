Mark Hauptmann : L’Azerbaïdjan est le partenaire le plus important pour l’Allemagne dans le Caucase

Berlin, 6 mars, AZERTAC

Le député du Bundestag Mark Hauptmann (Union chrétienne-démocrate d'Allemagne) est intervenu lors du 6e symposium au sujet des questions de stabilité et de sécurité dans le Caucase du Sud auquel il avait été invité par l’ambassade d’Azerbaïdjan et l’Association Allemagne-Atlantique.

Evoquant la situation dans la région du Haut-Karabagh occupée par l’Arménie, les délégués azerbaïdjanais ont exprimé leur plaisir des efforts faits par l’Allemagne pour le règlement pacifique de ce conflit.

M. Hauptmann et son homologue Joachim Pfeiffer ont souligné que selon l'ordre international actuel, il était absolument inacceptable de retracer les frontières des Etats par la force et en violant le droit international. «Ce serait bien de s’occuper de plus près du conflit du Haut-Karabagh. Car, ce conflit entraine non seulement de nombreuses pertes en vies humaines, mais il ralentit également le développement économique de la région», a ajouté M. Hauptmann.

Outre les questions sécuritaires, les relations entre les deux pays ont également fait l’objet de discussions. Il a été noté que l’Azerbaïdjan était le partenaire le plus important de l’Allemagne dans le Caucase. En plus de la coopération nécessaire dans le secteur de l’énergie, il y a aussi un large potentiel pour la mise en œuvre de différents projets d’infrastructure.

Le député a également abordé le Dialogue économique Allemagne-Azerbaïdjan dont la tenue est prévue pour cette année. «Cet événement devrait permettre aux sociétés allemandes et azerbaïdjanaises d’entrer en contact direct et de se réunir avec les décideurs des parlements, des ministères et de la diplomatie», a-t-il conclu.