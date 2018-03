Bakou accueillera une conférence scientifique internationale consacrée à Nizami Gandjavi

Bakou, 7 mars, AZERTAC

Une conférence scientifique internationale intitulée «L’interprétation du patrimoine culturel de Nizami à l’époque moderne» consacrée à Nizami Gandjavi, grand poète azerbaïdjanais, aura lieu les 14 et 15 mars en marge du VIe Forum global de Bakou.

Plus de 20 savants provenant des Etats-Unis, du Canada, du Brésil, d’Inde, d’Egypte, de Géorgie, de Turquie, d’Allemagne, d’Italie, de France, de Grande-Bretagne, d’Iran et de Finlande, ainsi que plus de 30 scientifiques azerbaïdjanais participeront à cette conférence.