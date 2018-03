Le Marathon de Bakou 2018 aura lieu le 13 mai prochain

Bakou, 7 mars, AZERTAC

La prochaine édition du Marathon de Bakou, organisé à l’initiative de la Fondation Heydar Aliyev sous le slogan «Cours plus vite que le vent», aura lieu le 13 mai prochain.

Le partenaire exclusif du projet «Le Marathon de Bakou 2018», ayant pour but de soutenir le développement des sports, de promouvoir un mode de vie sain et de rassembler les gens à des fins de bienfaisance, est la société Azercell Telekom. Le marathon sera organisé avec le soutien de la Direction du Parc national en bord de mer et du Stade olympique de Bakou. Le projet sera mis en œuvre par le Sport Marketing Group.

Ce semi-marathon de 21 km partira depuis la Place du Drapeau national.

Les fonds collectés de l’organisation du Marathon de Bakou 2018 seront dépensés pour la mise en œuvre d’un projet de la Fondation Heydar Aliyev destiné à soutenir les enfants privés de soins parentaux.