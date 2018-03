Le président de la République reçoit un conseiller spécial du Premier ministre japonais

Bakou, 8 mars, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a reçu le 8 mars Tomohiko Taniguchi, conseiller spécial du Premier ministre japonais.

Tomohiko Taniguchi a transmis les salutations du Premier ministre japonais Shinzo Abe au chef de l'Etat. Il a exprimé ses condoléances pour la mort de nombreuses personnes dans l'incendie survenu au Centre de toxicomanie national à Bakou et a déclaré que les gens au Japon étaient profondément attristés par cet incident. Il a noté que le Japon accordait une attention particulière au rôle de l'Azerbaïdjan dans le monde islamique en matière de stabilité, de sécurité et de compréhension mutuelle. Ensuite, Tomohiko Taniguchi a jugé l'envoi d'un ambassadeur expérimenté en Azerbaïdjan par le gouvernement japonais comme une importance attachée au développement des relations des deux pays.

Le président Ilham Aliyev a remercié pour les condoléances. Abordant les relations bilatérales entre l'Azerbaïdjan et le Japon, le chef de l'Etat a salué le soutien continu du gouvernement japonais depuis les premiers jours de la restauration de l'indépendance de l'Azerbaïdjan. Le président Ilham Aliyev a également souligné l'importance de l'aide du secteur bancaire japonais à la modernisation des infrastructures dans son pays et a dit qu'il existait entre les deux pays des relations bilatérales de haut niveau basées sur la compréhension mutuelle et les principes de partenariat.

Le chef de l'Etat a déclaré que l'ambassadeur du Japon en Azerbaïdjan était un ami de l'Azerbaïdjan et jouait un rôle actif dans la réalisation des projets mis en œuvre dans le pays avec le soutien du gouvernement japonais.

Les parties ont échangé sur la mise en œuvre des projets d'infrastructure, le secteur bancaire, la diversification de l'économie, la coopération dans l'agriculture et dans d'autres domaines en Azerbaïdjan.

Le chef de l'Etat a exprimé sa gratitude pour les salutations du Premier ministre Shinzo Abe et a demandé de lui transmettre les siennes.