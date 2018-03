Le génocide de Khodjaly reconnu par 16 pays et 24 états américains

Bakou, 9 mars, AZERTAC

Le nombre des pays reconnaissant le génocide de Khodjaly, commis dans la nuit du 25 au 26 février 1992 par les forces armées arméniennes et constituant l’une des pages les plus sanglantes de l’humanité au XXe siècle, s’accroît au fur et à mesure.

Jusqu’à présent, le génocide de Khodjaly a été reconnu et condamné par 16 pays du monde et 24 états américains. En outre, l’Organisation de la coopération islamique a adopté 13 documents concernant ce génocide.

L’Etat azerbaïdjanais, les Azerbaïdjanais du monde mènent une activité ciblée et cohérente pour transmettre les vérités sur la tragédie de Khodjaly à la communauté internationale, faire reconnaître ce massacre comme un acte de génocide contre le peuple azerbaïdjanais. Les mesures prises dans le cadre de la campagne internationale de promotion et de sensibilisation «La justice pour Khodjaly !», lancée à l’initiative de Leyla Aliyeva, vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev, ont aussi un rôle important pour la reconnaissance du génocide de Khodjaly.

Entre 2011 et 2016, le génocide de Khodjaly a été reconnu par le Mexique, la République islamique du Pakistan, la République de Colombie, la République tchèque, la Bosnie-Herzégovine, le Royaume hachémite de Jordanie, la République du Panama, la République du Pérou, la République du Honduras, République du Guatemala, la République du Soudan et la République de Slovénie.

En 2017, la République d’Indonésie, la République du Paraguay, la République de Djibouti et l’Ecosse ont rejoint la liste des pays ayant reconnu le génocide de Khodjaly.

En plus, 24 états américains, dont l'Arizona, l'Arkansas, le Connecticut, la Floride, la Géorgie, Hawaï, l'Idaho, l'Indiana, le Maine, le Massachusetts, le Minnesota, le Mississippi, le Montana, le Nebraska, le New Jersey, le Nevada, le Nouveau-Mexique, l'Oklahoma, la Pennsylvanie, le Tennessee, le Texas, l'Utah, la Virginie-Occidentale et le Wisconsin ont eux aussi reconnu et condamné le génocide de Khodjaly.

Ce génocide a également été reconnu par l’Organisation de la coopération islamique. Car, treize résolutions et communiqués relatifs à ce génocide ont été adoptés lors des conférences et sessions de l’organisation au cours des dix dernières années.