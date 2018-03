Rencontre de la première vice-présidente Mehriban Aliyeva avec le conseiller spécial du Premier ministre japonais Tomohiko Taniguchi

Bakou, 9 mars, AZERTAC

La première vice-présidente de la République d’Azerbaïdjan, Mehriban Aliyeva, a rencontré ce vendredi Tomohiko Taniguchi, conseiller spécial du Premier ministre japonais.

La première vice-présidente Mehriban Aliyeva s’est dite convaincue que la visite de Tomohiko Taniguchi, conseiller spécial du Premier ministre japonais, dans le pays apporterait sa contribution au renforcement des relations bilatérales. Rappelant la célébration du 25e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre l’Azerbaïdjan et le Japon l’année dernière, la première vice-présidente a précisé que les deux pays entretenaient une coopération basée sur l’amitié et l’intérêt mutuel dans tous les domaines. Mehriban Aliyeva a souligné l’existence d’un grand potentiel dans les domaines économique, politique et humanitaire, marquant que l’Azerbaïdjan et le Japon développaient avec succès leur coopération dans les domaines concernés. Elle a hautement apprécié l’activité de la Commission d’Etat sur la coopération économique entre l’Azerbaïdjan et le Japon.

Disant qu’une coopération très réussie s’était mise en place dans le domaine de l’énergie, Mehriban Aliyeva a ajouté que «IMPEX» et «ITOCHU», deux grandes sociétés japonaises, opéraient efficacement en Azerbaïdjan depuis de longues années et participaient activement dans l’exploitation des gisements de pétrole Azéri-Tchirag-Gunechli. La première vice-présidente a noté que l’expérience japonaise dans les domaines de l’information, des technologies du bâtiment et des transports suscitait un grand intérêt.

Marquant les relations de coopération réussies dans les domaines politique et économique, Mehriban Aliyeva a ensuite mis l’accent sur la nécessité d’élargir encore plus les relations dans le domaine humanitaire, l’importance de ce domaine pour que les deux peuples puissent mieux se connaître. «Une coopération encore plus étroite dans le domaine culturel servira à renforcer davantage nos liens», a indiqué la première vice-présidente, avant d’avoir parlé de l’importance de l’organisation mutuelle des journées culturelles. Soulignant que le développement du tourisme s’était fixé comme une priorité dans le pays, Mehriban Aliyeva a porté à l’attention que l’Azerbaïdjan pourrait être intéressant aussi pour les touristes japonais comme une nouvelle destination.

Quant à la coopération éducative, la première vice-présidente a dit que 20 étudiants azerbaïdjanais faisaient leurs études aux établissements d’enseignement supérieur du Japon. Elle a qualifié de bonne coopération dans le domaine éducatif la signature d’un mémorandum d’accord entre les universités ADA (Azerbaïdjan) et d’Osaka (Japon).

Le conseiller spécial du Premier ministre japonais, Tomohiko Taniguchi, a dit que les relations politiques entre les deux pays étaient à haut niveau. Il a fait savoir que les liens avec l’Azerbaïdjan étaient importantes pour le Japon. «Une étroite coopération a été établie entre nos deux pays ces dernières années et ces relations couvrent un certain nombre de domaines», a précisé le conseiller spécial, indiquant l’importance de la coopération dans le secteur énergétique.

Enfin, Tomohiko Taniguchi a souligné qu’il avait acquis beaucoup d'informations sur l'Azerbaïdjan lors de son déplacement.