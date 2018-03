Entretien du Premier ministre azerbaïdjanais avec le ministre géorgien de la défense

Bakou, 9 mars, AZERTAC

Le Premier ministre de la République d’Azerbaïdjan, Artour Rassizadé, s’est entretenu ce vendredi avec Levan Izoria, ministre géorgien de la Défense.

«L’intensification des rencontres de haut niveau est nécessaire en termes de développement de la coopération entre les deux pays», a indiqué le Premier ministre azerbaïdjanais, mettant en valeur l’importance des projets globaux effectués.

Il a souligné que les accords prévus s’étaient réalisés avec succès, ainsi que les projets pétro-gaziers et le chemin de fer Bakou-Tbilissi-Kars servaient les intérêts des peuples des deux pays.

Artour Rassizadé a souligné la nécessité d’utiliser efficacement les opportunités existantes dans les domaines de la défense, de l’industrie de défense, de l’éducation militaire et de l’échange d’expérience.

A son tour, Levan Izoria s’est félicité du soutien de l’Azerbaïdjan frère à la Géorgie. Il a exprimé sa solidarité en vue d’approfondir encore plus les liens qui seraient fructueux pour les deux parties dans tous les domaines.

Lors de l’échange de vues sur les questions régionales et le conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan concernant le Haut-Karabagh, les deux parties ont souligné l’importance du règlement du conflit dans le cadre des normes du droit international et des principes de l’intégrité territoriale et de l’inviolabilité des frontières de l’Azerbaïdjan pour le maintien de la stabilité et l’assurance du développement économique dans la région.

Les questions ont également porté sur une série de questions d’intérêt commun.