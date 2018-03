L’Azerbaïdjan et la Géorgie signent un plan de coopération militaire pour 2018

Bakou, 9 mars, AZERTAC

Le colonel-général Zakir Hassanov, ministre azerbaïdjanais de la Défense, a rencontré ce vendredi la délégation conduite par son homologue géorgien Levan Izoria.

La délégation géorgienne s’est d’abord rendue à l’Allée d’Honneur où elle a honoré la mémoire d’Heydar Aliyev, dirigeant historique du peuple azerbaïdjanais, déposant une gerbe de fleurs devant sa tombe.

La mémoire de l’académicienne Zarifa Aliyeva, éminente spécialiste en ophtalmologie, a également été honorée et des fleurs ont été déposées sur sa tombe.

Ensuite, arrivés à l’Allée des Martyrs, les membres de la délégation géorgienne ont rendu hommage à la mémoire des fils et des filles héroïques de la Patrie qui avaient sacrifié leur vie dans la lutte pour l’indépendance et la souveraineté de l’Azerbaïdjan.

Une cérémonie d’accueil officiel s’est tenue au Ministère de la Défense en l’honneur du ministre géorgien Levan Izoria. Le ministre géorgien a passé en revue le détachement d’honneur et a signé le livre d’or.

Zakir Hassanov a fait savoir que le partenariat stratégique entre les deux pays était à haut niveau et cela jouerait un rôle important non seulement dans le développement de l’Azerbaïdjan et de la Géorgie, mais aussi dans l’assurance de la sécurité dans toute la région.

Le ministre azerbaïdjanais a marqué que l’Arménie constituait une menace grave à la stabilité régionale et soutenait le séparatisme au niveau de l’Etat.

Il a remercié le peuple géorgien de soutenir l’Azerbaïdjan au sein des organisations internationales et reconnaître son intégrité territoriale, soulignant que son pays reconnaissait et soutenait l’intégrité territoriale de la Géorgie.

Pour sa part, Levan Izoria a exprimé sa satisfaction de sa visite à Bakou. Il a dit que les relations amicales des chefs d’Etat des deux pays jouaient un rôle important dans le développement des liens entre l’Azerbaïdjan et la Géorgie, mettant en valeur l’importance de ce genre de rencontre en termes d’élargissement de la coopération.

Les ministres ont échangé sur les perspectives de la coopération dans les domaines militaire, militaro-technique, militaro-éducatif et de santé militaire, ainsi que l’organisation des exercices militaires, la réalisation des rencontres de travail et les questions d’intérêt commun.

La rencontre s’est soldée par la signature d’un plan de coopération bilatérale pour 2018 entre les ministères de la Défense de l’Azerbaïdjan et de la Géorgie.