Le VIIe congrès des journalistes azerbaïdjanais a démarré

Bakou, 10 mars, AZERTAC

Le VIIe congrès des journalistes azerbaïdjanais a entamé ses travaux, samedi 10 mars, à Bakou.

L’hymne national azerbaïdjanais a d’abord retenti.

Une minute de silence a ensuite été observée en mémoire des journalistes décédés depuis le congrès précédent.

Ali Hassanov, assistant du président azerbaïdjanais aux affaires publiques et politiques, a lu le message de félicitations du président Ilham Aliyev adressé aux participants du congrès.

Puis, l’ordre du jour du congrès a été adopté.

Les rapports du président du Conseil de presse d’Azerbaïdjan et de la commission de contrôle et d’inspection seront entendus, les discussions porteront sur le rapport et la nouvelle composition du Conseil d’administration sera élue lors de ce congrès.

L’élargissement du conseil d’administration du Conseil de presse d’Azerbaïdjan y sera également débattu.