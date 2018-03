Paris accueillera les réunions de bureau et de commission de l’APCE

Bakou, 10 mars, AZERTAC

Paris accueillera du 12 au 16 mars les réunions de Bureau, de la Commission des questions politiques et de la démocratie et de la Commission de suivi de l'APCE.

Samad Seyidov, président de la Commission des relations internationales et interparlementaires du Milli Medjlis, chef de la délégation permanente de l’Azerbaïdjan auprès de l’APCE, participera à ces réunions.

L’impact de la situation en Syrie sur les pays voisins, les résultats des visites des missions d'information en Ukraine, en Turquie et en Arménie, l’envoi de la mission d’observation pour les élections présidentielles à se tenir en Azerbaïdjan et au Monténégro, l’ordre du jour de la session de l’année courante et la Conférence européenne des présidents de parlement qui aura lieu en septembre 2018 à Ankara feront l’objet de discussions.

S. Seyidov s’exprimera sur les questions à discuter et avancera ses propositions.