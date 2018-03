Echecs: le Tournoi des Candidats 2018 débute aujourd’hui à Berlin

Bakou, 10 mars, AZERTAC

Le Tournoi des Candidats 2018 débute aujourd’hui à Berlin, capitale allemande.

L’Azerbaïdjan sera représenté à ce tournoi par le grand maître Chahriyar Mammadyarov. Deuxième du classement de la FIDE avec 2809 points, Ch. Mammadyariov figure parmi les favoris du tournoi.

En plus de Mammadyarov, Vladimir Kramnik, Sergueï Kariakine (Russie), Fabiano Caruana et Wesley So (Etats-Unis), Alexander Grischuk (Russie), Levon Aronian (Arménie) et Ding Liren (Chine) aussi disputeront le tournoi.

Ch. Mammadyarov tentera de remporter sa première manche contre S. Kariakine.

Le vainqueur du tournoi qui durera jusqu’au 28 mars, affrontera le Norvégien Magnus Carlsen pour le titre de champion du monde.