L’ambassadeur d’Allemagne effectue une visite à Guébélé

Guébélé, 10 mars, AZERTAC

L’ambassadeur d’Allemagne en Azerbaïdjan, Michael Kindsgrab, a effectué une visite dans la région de Guébélé.

L'ambassadeur a d'abord rendu visite au Pouvoir exécutif de la région. Le chef du Pouvoir exécutif Sabouhi Abdoullaïev lui a donné des informations détaillées sur la région de Guébélé. Il a été noté qu’il était possible de voir le développement socio-économique de la république à l'exemple de Guébélé. Les établissements de production modernes, les complexes touristiques et de santé créés ici jouent un rôle exceptionnel dans l'augmentation de la dynamique du développement économique de la région jouissant d’une nature attrayante et merveilleuse.

Exprimant sa satisfaction pour sa visite à Guébélé, Michael Kindsgrab a souligné le niveau élevé des relations entre l'Azerbaïdjan et l'Allemagne dans de nombreux domaines.

Ensuite, l'ambassadeur a pris connaissance des sites historiques et culturels, des installations touristiques et des entreprises industrielles de la région.