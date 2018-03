Le président de l’AP de l’OSCE visite le Milli Medjlis

Bakou, 12 mars, AZERTAC

La vice-présidente du Milli Medjlis et cheffe de la délégation azerbaïdjanaise auprès de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE, Bahar Mouradova, s’est entretenue ce lundi avec la délégation menée par George Tsereteli, président de l'Assemblée parlementaire de l'OSCE.

Lors de l’entretien, un échange de vues a eu lieu sur des questions d’intérêt commun.

Mme Mouradova a fait savoir que l’Azerbaïdjan avait une coopération de haut niveau avec toutes les institutions de l’OCSE, y compris son AP, et était intéressé par le développement de cette coopération. «L’OSCE et le climat créé pour la coopération et le dialogue au sein d'elle sont très importants pour nous», a-t-elle indiqué.

A son tour, George Tsereteli a dit que sa visite en Azerbaïdjan avait une grande importance. Il s’est félicité de sa participation à la première session internationale du Groupe de soutien à la Route de la Soie au sein de l’AP de l’OSCE à se tenir à Bakou.