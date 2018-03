Hommage à la mémoire des martyrs

Bakou, 12 mars, AZERTAC

Le Premier ministre géorgien Guiorgui Kvirikachvili s’est rendu ce lundi à l’Allée des Martyrs, où il a rendu hommage à la mémoire des fils et des filles héroïques de la Patrie qui avaient sacrifié leur vie dans la lutte pour l’indépendance et la souveraineté de l’Azerbaïdjan, déposant une gerbe de fleurs devant la flamme éternelle.

Un détachement d’honneur y était aligné en l’honneur du Premier ministre Guiorgui Kvirikachvili.

Les hymnes nationaux de la Géorgie et de l’Azerbaïdjan ont été interprétés.

Ensuite, le Premier ministre a contemplé la vue sur la capitale azerbaïdjanaise du plus haut point de Bakou et a été informé de l’histoire de l’Allée des Martyrs et des travaux de construction et d’aménagement en cours dans la capitale.