Entretien du président Ilham Aliyev avec la ministre déléguée aux affaires européennes de Roumanie VIDEO

Bakou, 13 mars, AZERTAC

Le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev s’est entretenu, mardi 13 mars, avec Ana Birchall, ministre déléguée aux affaires européennes de Roumanie.

Mme Birchall a présenté, en son nom propre et au nom des dirigeants roumains, ses condoléances concernant la perte en vies humaines suite à l’incendie qui s’était produit au Centre de toxicomanie national à Bakou.

Le chef de l’Etat a remercié pour les condoléances.

Soulignant l’importance du VIe Forum global de Bakou organisé par le Centre international Nizami Gandjavi, Mme Birchall a exprimé sa satisfaction de participer au forum. Elle a évoqué la célébration des 25 ans de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays en 2017.

Le chef de l’Etat a fait savoir que l’an 2018 avait été proclamé Année de la République démocratique d’Azerbaïdjan dans le pays.

La ministre déléguée aux affaires européennes de Roumanie a assuré que son pays était intéressé par l’’élargissement de la coopération entre l’Azerbaïdjan et l’Union européenne et il ne ménagerait pas son soutien en la matière. Mettant l’accent sur le rôle important de l’Azerbaïdjan dans la mise en œuvre des projets stratégiquement importants pour l’Europe, Ana Birchall a dit que la Roumanie qualifiait l’Azerbaïdjan de pays contribuant à la stabilité et à la sécurité dans la région. Elle a fait savoir que la Roumanie était déterminée à développer désormais ses relations de coopération avec l’Azerbaïdjan dans tous les domaines et s’est dite sûre que la commission intergouvernementale jouerait un rôle important dans ce processus.

Pendant l’entretien, il a été noté que les relations azerbaïdjano-roumaines avaient atteint un niveau élevé, les liens entre les deux pays revêtaient un caractère stratégique et la coopération avait un grand potentiel.

L’importance du soutien mutuel au sein des organisations internationales a également été mise en valeur.

Lors de l’entretien, les parties ont indiqué la nécessité d’élargir l’activité des sociétés des deux pays dans le domaine de l’investissement mutuel.