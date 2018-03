L’élargissement des liens azerbaïdjano-iraniens au cœur des discussions

Téhéran, 13 mars, AZERTAC

Une délégation dirigée par Chahin Moustafayev, ministre azerbaïdjanais de l’Economie, co-président de la Commission d'Etat entre la République d'Azerbaïdjan et la République islamique d'Iran pour la coopération économique, commerciale et humanitaire, est en visite en République islamique d’Iran.

Lors de la première journée de sa visite, le ministre azerbaïdjanais s’est entretenu avec Massoud Karbassian, ministre iranien de l’Economie et des Finances, co-président de ladite commission.

Ch. Moustafayev a souligné que les relations politiques étaient à haut niveau et la coopération se développait entre les deux pays, évoquant la volonté politique et les efforts communs des présidents azerbaïdjanais et iranien dans le développement de l’élargissement des liens. Il a été noté que 10 rencontres de haut niveau avaient eu lieu, plus de 40 documents avaient été signés au cours des quatre dernières années.

S’exprimant sur les relations existantes dans les domaines du commerce, de l’industrie, des transports, du transit, des finances, de la santé et d’autres, ainsi que l’élargissement de la coopération, le ministre a noté que le chiffre d’affaires entre les deux pays avait augmenté de 16 pour cent en 2017, ajoutant que l’Iran avait investi 3,1 milliards de dollars en Azerbaïdjan.

Il a dit que plus de 700 entreprises iraniennes étaient implantées dans son pays, notant que le nombre des touristes venus d’Iran augmentait d’une année à l’autre.

Massoud Karbassian a indiqué que des travaux importants avaient été effectués, des visites réciproques avaient été réalisées et des rencontres s’étaient tenues pour le développement de la coopération entre les deux pays au cours des dernières années. Il s’est dit convaincu que le déplacement de la délégation azerbaïdjanaise en Iran contribuerait au développement des liens.