Ivan Brajovic: Le Monténégro soutient pleinement l’intégrité territoriale et la souveraineté de l’Azerbaïdjan

Bakou, 13 mars, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, Elmar Mamamdyarov, s’est entretenu avec la délégation conduite par Ivan Brajovic, président du parlement du Monténégro, en visite en Azerbaïdjan.

Ayant exprimé son plaisir de son déplacement en Azerbaïdjan, Ivan Brajovic a dit avoir tenu un entretien très intéressant et fructueux avec le président Ilham Aliyev.

Evoquant le fait que l’influence de l’Azerbaïdjan s’était accru et qu’il avait accueilli une série d’événements internationaux prestigieux au cours des dernières années, I. Brajovic a indiqué l’importance de l’organisation de la première session internationale du Groupe de soutien à la Route de la Soie de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE à Bakou. Il s’est dit convaincu que les débats fructueux organisés pendant la session apporteraient une contribution significative au développement du dialogue et de la coopération.

Il a été noté que le Monténégro était un partenaire fiable de l’Azerbaïdjan au sein des organismes euro-atlantiques et soutenait sa candidature à l’Exposition universelle de 2025.

Le rôle clé de la diplomatie parlementaire dans le développement de l’amitié entre l’Azerbaïdjan et le Monténégro a été mis en valeur. La coopération réussie des délégations parlementaires des deux pays au sein de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE, de l’Assemblée parlementaire de l’OTAN et de l’Assemblée parlementaire de l'Organisation de coopération économique de la mer Noire a été évoquée.

Un échange de vues a également eu lieu sur le processus de négociations sur le conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan concernant le Haut-Karabagh mené par la médiation des coprésidents du Groupe de Minsk de l’OSCE.

Le président du parlement du Monténégro a fait savoir que son pays soutenait pleinement l’intégrité territoriale et la souveraineté de l’Azerbaïdjan, et était en faveur du règlement du conflit du Haut-Karabagh sur la base des résolutions du Conseil de sécurité de l’ONU et dans le cadre du Groupe de Minsk de l’OSCE.

Le ministre Elmar Mammadyarov a porté à l’attention que la position équitable du Monténégro liée au règlement du conflit était hautement appréciée. Il a fait savoir que la communauté internationale, y compris l’Union européenne, soutenait pleinement l’intégrité territoriale et la souveraineté de l’Azerbaïdjan.

Ils ont également abordé la coopération des deux pays dans les domaines de l’énergie, des transports, des investissements, du tourisme et de l’éducation. Le chef de la diplomatie azerbaïdjanaise a informé son interlocuteur sur les projets du développement du Corridor gazier Sud, de TANAP et de TAP.

Ils ont aussi échangé sur d’autres questions d’intérêt mutuel.