Il existe un dialogue politique actif entre l’Azerbaïdjan et la Suisse

Bakou, 13 mars, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères Elmar Mammadyarov a rencontré, mardi 13 mars, Filippo Lombardi, président du groupe d’amitié pour l’Azerbaïdjan au parlement helvétique.

Pendant la rencontre, les parties ont échangé sur l’état actuel et les perspectives de la coopération entre la Suisse et l’Azerbaïdjan dans divers domaines, y compris au niveau parlementaire. Le grand rôle de la diplomatie parlementaire dans le développement des liens entre les deux pays a été porté à l’attention.

Le ministre Elmar Mammadyarov a salué l’existence d’un dialogue politique actif entre les deux pays et a informé son interlocuteur sur les contacts politiques et les projets économiques mis en œuvre. A ce titre, le ministre a cité en exemple l’activité réussie de plus de 70 sociétés suisses en Azerbaïdjan, a indiqué l’existence d’un large potentiel pour intensifier davantage la coopération économique mutuellement bénéfique.

F. Lombardi a hautement apprécié l’activité de la Société nationale des pétroles de la République d'Azerbaïdjan (SOCAR) en Suisse et a mis l’accent sur l’importance de la promotion des relations directes entre les hommes d’affaires des deux pays.

Au cours de l'entretien, un échange de vues a eu lieu sur d’autres questions d’intérêt réciproque.