La délégation azerbaïdjanaise poursuit les discussions en Iran

Téhéran, 14 mars, AZERTAC

Le ministre azerbaïdjanais de l’Economie et co-président de de la Commission d'Etat entre la République d'Azerbaïdjan et la République islamique d'Iran pour la coopération économique, commerciale et humanitaire, Chahin Moustafayev, a rencontré mardi Hassan Ghazizadeh Hachemi, ministre iranien de la Santé et de l’Education médicale. Lors de la rencontre, les ministres ont souligné le développement réussi de la coopération en matière de médecine entre les deux pays et ont discuté des perspectives de l’élargissement des liens dans ce domaine.

Ch. Moustafayev a noté que les dirigeants des établissements d’enseignement supérieur iraniens spécialisés en santé avaient effectué une visite en Azerbaïdjan, un mémorandum avait été signé entre l’Université de Médecine d’Azerbaïdjan et l’Université des sciences médicales de Tabriz, ainsi que les travaux de la fondation de l’entreprise de fabrication des produits pharmaceutiques conjointement avec l’Iran dans le Parc industriel de Pirallahy étaient poursuivis.

La production des médicaments en coopération avec l’Azerbaïdjan, l’organisation conjointe des soins, la réalisation des recherches scientifiques dans le domaine de la santé, la formation des cadres en médecine, ainsi que d’autres questions d’intérêt commun ont fait l’objet de discussions.