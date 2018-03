Le ministre azerbaïdjanais de l’économie reçu par le président iranien

Téhéran, 14 mars, AZERTAC

Le président de la République islamique d’Iran Hassan Rohani a reçu ce mardi Chahin Moustafayev, ministre azerbaïdjanais de l’Economie et co-président de la Commission d’Etat entre la République d’Azerbaïdjan et la République islamique d’Iran pour la coopération économique, commerciale et humanitaire.

Le président iranien a souligné les relations amicales historiques entre les deux pays, notant que les liens politiques, économiques et culturels se développaient à un rythme croissant et l'Iran attachait une grande importance à l'élargissement des relations avec l'Azerbaïdjan. Hassan Rohani a déclaré qu'il y avait un grand potentiel pour le développement des relations entre l'Azerbaïdjan et l'Iran et a partagé ses avis sur le développement de la coopération dans le domaine du transport, de l'énergie, de l’investissement et sa visite prévue en Azerbaïdjan. Le président iranien a demandé de transmettre ses salutations à son homologue azerbaïdjanais.

Le ministre de l’Economie Chahin Moustafayev a présenté ses remerciements pour l’accueil chaleureux et transmis les salutations du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev au président iranien. Chahin Moustafayev a souligné que la volonté politique des présidents azerbaïdjanais et iranien, leurs relations amicales avaient créé une base solide pour le développement de la coopération et que les chefs d’Etat avaient eu 10 rencontres de haut niveau au cours des quatre dernières années. Il a été noté que l'Azerbaïdjan attachait une grande importance aux relations avec l'Iran et que les succès de l'Iran enchantaient l'Azerbaïdjan. Il a ajouté que la coopération azerbaïdjanaise-iranienne se développait dans tous les domaines, y compris l’économie.

Le ministre Chahin Moustafayev a une nouvelle fois remercié la partie iranienne pour sa juste position et avoir soutenu l'intégrité territoriale concernant le conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan portant sur le Haut-Karabagh.