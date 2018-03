L’usine de construction automobile de Neftchala sera inaugurée lors de la visite du président iranien en Azerbaïdjan

Téhéran, 14 mars, AZERTAC

La 12ème réunion de la Commission d'Etat entre la République d'Azerbaïdjan et la République islamique d'Iran pour la coopération économique, commerciale et humanitaire a eu lieu ce mardi à Téhéran.

Dans son intervention lors de la réunion, Chahin Moustafayev, ministre azerbaïdjanais de l’Economie et co-président de ladite commission, a noté que les relations azerbaïdjano-iraniennes étaient basées sur la religion, l’histoire et les traditions communes. Il a indiqué que les liens entre les deux pays s’étaient développés grâce à la volonté politique des présidents azerbaïdjanais et iranien au cours des quatre dernières années. 10 rencontres de haut niveau avaient eu lieu, plus de 100 visites réciproques des délégations s’étaient réalisées et pres de 150 documents avaient été signés durant ladite période.

Il a donné des informations sur les travaux effectués depuis la dernière réunion de la commission. Il a été noté que le chiffre d’affaires entre les deux pays avait augmenté de 16 pour cent, plus de 700 entreprises iraniennes avaient été implantées, l’Iran avait investi 3,1 milliards de dollars en Azerbaïdjan en 2017.

«Les travaux dans l’usine de construction automobile de Neftchala, fondée en 2016, sont en train de se terminer. L’Usine sera mise en service lors de la visite du président iranien Hassan Rohani en Azerbaïdjan fin mars. Les travaux de la fondation de l’entreprise de fabrication des produits pharmaceutiques, réalisée conjointement avec l’Iran, dans le Parc industriel de Pirallahy étaient poursuivis», a-t-il ajouté.

Quant aux perspectives d’élargissement de la coopération, le ministre a marqué qu’il existait de grandes opportunités pour la coopération dans les domaines de l’agriculture, de l’industrie, du commerce, du transport, du tourisme, de la santé, ainsi que dans le secteur bancaire.

Le ministre azerbaïdjanais s’est entretenu avec Massoud Karbassian, ministre iranien de l’Economie et des Finances et co-président de ladite commission, a souligné que son pays attachait une importance particulière à l’élargissement des liens avec l’Azerbaïdjan, notant que les relations azerbaïdjano-iraniennes avaient atteint un haut niveau au cours des dernières années. Massoud Karbassian a souligné que les chefs d’Etat des deux pays apportaient leur soutien au développement des liens et au travail de la Commission d’Etat.

La coopération économique azerbaïdjano-iranienne dans différents domaines, les projets effectués entre les deux pays et l’élargissement des liens commerciaux ont fait l’objet de discussions lors de la 12ème réunion de la Commission d’Etat.

Bunyad Husseynov, ambassadeur d’Azerbaïdjan en Iran, Djavid Gourbanov, président de la Société des chemins de fer azerbaïdjanais, et Famil Seyidov, ministre de l’Economie de la République autonome du Nakhtchivan, ont été présents à cette réunion.

Les parties signeront un protocole sur les résultats de la 12ème réunion la Commission d'Etat entre la République d'Azerbaïdjan et la République islamique d'Iran pour la coopération économique, commerciale et humanitaire.