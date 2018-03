Le président Ilham Aliyev a reçu les coprésidents et les membres du Conseil d’administration du Centre international Nizami Gandjavi VIDEO

Bakou, 14 mars, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a reçu, ce mercredi 14 mars, les coprésidents du Centre international Nizami Gandjavi, Vaira Vike-Freiberga et Ismail Serageldin, les membres du Conseil d’administration, ainsi que des anciens chefs d’Etat et de gouvernement venus participer au VIe Forum global de Bakou.

Indiquant l’importance du VIe Forum global de Bakou, le chef de l’Etat a exprimé sa satisfaction de l’organisation régulière de cet événement, du nombre croissant de ses participants, de l’augmentation du potentiel et de la réputation mondiale du Centre international Nizami Gandjavi. Le président Ilham Aliyev a salué la contribution que les coprésidents Vaira Vike-Freiberga et Ismail Serageldin, ainsi que les membres du Conseil d’administration avaient apportée à tous ces travaux et a dit que l’activité de cette organisation s’était élargie grâce au travail actif des membres du Conseil d’administration.

Ayant transmis sa reconnaissance au chef de l’Etat pour les paroles agréables et le soutien apporté à l’activité du Centre, le coprésident du Centre international Nizami Gandjavi, Ismail Serageldin, a fait savoir que le Forum global de Bakou revêtait une grande importance. «Le Centre international Nizami Gandjavi organise des événements en Chine, aux Etats-Unis et dans d’autres pays», a dit I. Serageldin, le qualifiant d’indicateur de l’élargissement de son espace d’activité et de l’intérêt mondial pour cette organisation.

Les participants de la rencontre ont évoqué le rôle croissant de l’Azerbaïdjan dans l’arène internationale et sa contribution à la stabilité et à la sécurité. «L’activité du Forum global de Bakou a un impact positif sur les processus en cours dans le monde et il est déjà devenu un évènement international», ont-ils précisé.

Ils ont également fait savoir que cet événement offrait une bonne occasion pour l’échange de vues et les débats entre différentes parties.