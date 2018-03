Des dirigeants de l’Agence Anadolu et de la chaîne de télévision TRT tiennent des entretiens en Azerbaïdjan

Bakou, 14mars, AZERTAC

Des dirigeants de l’Agence Anadolu et de la chaîne de télévision TRT tiennent une série d’entretiens en Azerbaïdjan.

Les responsables de l’agence et de la chaîne de télévision turques ont d’abord rencontré Ali Hassanov, assistant du président azerbaïdjanais aux affaires publiques et politiques-chef de département.

Pendant la rencontre, les discussions ont porté sur de larges aspects des activités conjointes entre les deux pays en matière d’information et de promotion.

Ils ont parlé des relations entre l’Agence Anadolu, la TRT et les médias de masse officiels de l’Azerbaïdjan, de l’activité conjointe des médias des deux pays sur les différents événements. La nécessité de poursuivre une politique d'information conjointe coordonnée à l’avenir sur le conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan concernant le Haut-Karabagh, le génocide de Khodjaly, le centenaire de la République démocratique d’Azerbaïdjan, les élections présidentielles à se dérouler en Azerbaïdjan, ainsi que les conflits régionaux dans lesquels la Turquie est impliquée, y compris les évènements d’Afrin, les processus internes dans le pays frère et certains événements socio-politiques a été portée à l’attention.

L’Importance de la coordination des activités des médias de masse officiels des deux pays en conformité avec les instructions des présidents azerbaïdjanais et turc, MM. Ilham Aliyev et Recep Tayyip Erdogan a été mise en valeur.

A noter que l’objectif de la visite des dirigeants de l’Agence Anadolu et de la chaîne de télévision TRT consiste à participer au VI Forum global de Bakou.

Ils devraient tenir par ailleurs des entretiens avec les dirigeants de l’AZERTAC, de la Télévision d’Azerbaïdjan, de la Télévision publique et des autres médias de masse.