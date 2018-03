Les relations azerbaïdjano-turques sont un modèle pour les pays du monde

Bakou, 14 mars, AZERTAC

Le président du Milli Medjlis Ogtay Assadov a rencontré ce mercredi la délégation dirigée par Binali Yildirim, Premier ministre turc.

«Les relations entre l’Azerbaïdjan et la Turquie se développaient sur les principes d’amitié et de fraternité. Nos liens interparlementaires aussi se développent sans cesse. Les délégations de nos organes législatifs coopèrent étroitement au sein des organisations internationales», a indiqué Ogtay Assadov.

Le président du Milli Medjlis a dit que les relations azerbaïdjano-turques constituaient un modèle pour les autres Etats, ajoutant que le dialogue politique de haut niveau contribuait à la coopération économique et plus de 210 documents avaient été signés entre les deux pays jusqu’à ce moment-là.

Binali Yildirim a abordé les liens amicaux et fraternels entre l’Azerbaïdjan et la Turquie. Il a noté que les deux pays participaient à la mise en œuvre des projets globaux, marquant que l’oléoduc Bakou-Tbilissi-Ceyhan, le gazoduc Bakou-Tbilissi-Erzurum, le chemin de fer Bakou-Tbilissi-Kars, ainsi que les projets de TAP et TANAP en étaient un brillant exemple.