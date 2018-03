Les Premier ministre Artour Rassizadé a rencontré son homologue turc Binali Yildirim

Bakou, 14 mars, AZERTAC

Le Premier ministre azerbaïdjanais Artour Rassizadé a rencontré son homologue turc Binali Yildirim mercredi à Bakou.

Pendant la rencontre, le Premier ministre Artour Rassizadé a exprimé sa satisfaction du déplacement de son homologue turc Binali Yildirim en Azerbaïdjan et de sa participation au VIe Forum global de Bakou qui sera organisé demain par le Centre international Nizami Gandjavi. «Le peuple azerbaïdjanais suit de près les processus se déroulant en Turquie», a estimé A. Rassizadé, ajoutant que les deux pays frères et amis se développaient avec succès. Le Premier ministre a noté que l’Azerbaïdjan et la Turquie se soutenaient toujours.

«L’Azerbaïdjan et la Turquie sont une nation, deux Etats», a marqué Binali Yildirim, avant d’avoir souligné avec plaisir que ces deux pays frères se développaient de jour en jour. Il a noté que l’Azerbaïdjan et la Turquie réalisaient conjointement des projets d'une importance globale. Les projets d’envergure que l’Azerbaïdjan, la Turquie et la Géorgie mettent en œuvre ensemble apportent une contribution significative au développement de la coopération régionale.

En plus de revêtir une importance particulière dans la restauration de la Route de la soie historique, la mise en service de la voie ferrée Bakou-Tbilissi-Kars jouera également un rôle clé dans le développement des transports internationaux de marchandises», a précisé B. Yildirim. Il a ensuite souligné l’importance des investissements mutuels pour le développement de la coopération économique entre les deux pays.

Le Premier ministre turc a exprimé son plaisir de l’organisation du Forum global de Bakou par un centre international portant le nom de Nizami Gandjavi, grand penseur azerbaïdjanais du XIIe siècle, et de sa présence à cet événement réputé.