L’Azerbaïdjan et le Monténégro discutent du développement de leur coopération dans différents domaines

Bakou, 14 mars, AZERTAC

Mercredi 14 mars, au Conseil des ministres d’Azerbaïdjan, s’est tenu un entretien entre le Premier ministre Artour Rassizadé et Ivan Brajovic, président du parlement monténégrin, venu participer à la conférence internationale organisée par le Groupe de soutien à la Route de la Soie de l’Assemblée parlementaire de l’OSCE à Bakou.

Lors de l’entretien, il a été souligné que la République d’Azerbaïdjan, qui participait activement dans l’assurance de la sécurité énergétique de l’Europe, contribuait à la fois à la coopération mutuellement bénéfique avec le Monténégro. Les deux pays qui se soutiennent lors de tous les événements internationaux, coopèrent également avec succès dans les différentes filières de l’économie et s’intéressent à la réalisation des projets conjoints dans les secteurs des transports, de l’industrie, de l'investissement, du tourisme et du commerce.

Soulignant que le séparatisme agressif était une menace majeure pour la paix et la prospérité, les parties ont indiqué la nécessité de régler le conflit du Haut-Karabagh, dont la solution est toujours prolongée en raison de la politique non constructive de l’Arménie, dans le cadre des normes du droit international et sur la base des principes d’intégrité territoriale et d’inviolabilité des frontières de l’Azerbaïdjan.

Enfin, un large échange de vues a eu lieu sur d’autres questions liées au développement de la coopération mutuellement bénéfique.