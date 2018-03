Bakou, 15 mars, AZERTAC

Le VIe Forum global de Bakou portant sur le thème « L’élimination des différences pour l’établissement des sociétés inclusives » a entamé ses travaux dans la capitale azerbaïdjanaise jeudi 15 mars.

La cérémonie d’ouverture du Forum a été marquée par la présence du président de la République Ilham Aliyev et de la première vice-présidente Mehriban Aliyeva.

Ilir Meta, président albanais, Gjorge Ivanov, président macédonien, Igor Dodon, président moldave, Mladen Ivanic, membre de la présidence collégiale de Bosnie-Herzégovine, Binali Yildirim, Premier ministre turc, Mevlut Cavusoglu, ministre turc des Affaires étrangères, Ehmet Yildiz, vice-ministre turc des Affaires étrangères, Ziad Abou Amr, vice-Premier ministre palestinien, Mirko Sarovic, vice-Premier ministre de Bosnie-Herzégovine, Ana Birchall, vice-Première ministre roumaine, sont eux aussi présents au forum.

D’abord, une photo de famille a été prise.

Le forum a été ouvert par Ismail Serageldin, coprésident du Centre international Nizami Gandjavi.

Ensuite, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a pris la parole.

Ce forum réputé de trois jours a réuni près de 500 délégués de plus de 50 pays, dont d’anciens chefs d'État et de gouvernement et des dirigeants d'organisations internationales membres du Centre international Nizami Ganjavi, des personnalités publiques et politiques, ainsi que des savants.

Le VIIe Sommet international du livre se tiendra les 18 et 19 mars en marge du forum. Le sommet qui sera organisé à l'initiative conjointe de la Bibliothèque du Congrès américain et de la Bibliothèque d'Alexandrie se concentrera sur l'importance du livre dans le développement national, la sauvegarde et la transmission du patrimoine culturel, ainsi que le rôle des bibliothèques nationales et leur avenir.