Chahin Moustafayev rencontre le chef du bureau présidentiel iranien

Téhéran, 15 mars, AZERTAC

Lors de sa visite en Iran, Chahin Moustafayev, ministre azerbaïdjanais de l’Economie, co-président de la Commission d’Etat entre la République d’Azerbaïdjan et la République islamique d’Iran pour la coopération économique, commerciale et humanitaire, a rencontré Mahmoud Vaezi, chef du bureau présidentiel de la République islamique d’Iran.

Les parties se sont félicitées de la visite de la délégation azerbaïdjanaise en Iran et ont souligné que ce déplacement contribuerait positivement à l’élargissement des relations entre les deux pays dans différents domaines. Un échange de vues a eu lieu sur les liens azerbaïdjano-iraniens et la visite du président iranien prévue en Azerbaïdjan. Il a été noté qu’il existait un grand potentiel pour élargir les relations dans les domaines de l’industrie, de l’agriculture, du commerce, du transport, du transit et de la santé.

Ils ont indiqué que l’Azerbaïdjan et l’Iran prenaient une part active dans la mise en œuvre des projets internationaux grâce aux efforts des chefs d’Etat des deux pays.

Djavid Gourbanov, président de la Société des chemins de fer azerbaïdjanais, Khalaf Khalafov, vice-ministre azerbaidjanais des Affaires étrangères, et Famil Seyidov, ministre de l’Economie de la République autonome du Nakhtchivan, ont assisté à cette rencontre.