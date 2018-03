Le président Ilham Aliyev a participé à l’ouverture du Forum global de Bakou

Bakou, 15 mars, AZERTAC

Le VIe Forum global de Bakou portant sur le thème « L’élimination des différences pour l’établissement des sociétés inclusives » a entamé ses travaux dans la capitale azerbaïdjanaise jeudi 15 mars.

La cérémonie d’ouverture du Forum a été marquée par la présence du président de la République Ilham Aliyev et de la première vice-présidente Mehriban Aliyeva.

Ilir Meta, président albanais, Gjorge Ivanov, président macédonien, Igor Dodon, président moldave, Mladen Ivanic, membre de la présidence collégiale de Bosnie-Herzégovine, Binali Yildirim, Premier ministre turc, Mevlut Cavusoglu, ministre turc des Affaires étrangères, Ahmet Yildiz, vice-ministre turc des Affaires étrangères, Ziad Abou Amr, vice-Premier ministre palestinien, Mirko Sarovic, vice-Premier ministre de Bosnie-Herzégovine, Ana Birchall, vice-Première ministre roumaine, ont eux aussi été présents à la cérémonie d’ouverture.

D’abord, les participants ont posé pour une photo de famille.

Le forum a été ouvert par Ismail Serageldin, coprésident du Centre international Nizami Gandjavi, directeur de la Bibliothèque d’Alexandrie.

Ensuite, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a pris la parole.

Puis, le Premier ministre turc Binali Yildirim a prononcé un discours.

Les messages du président italien Sergio Mattarella, de la Première ministre britannique Theresa May, du pape François, de la Première ministre roumaine Vlorica Dancila, du secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres ont été lus.

Après la lecture des messages, l’ancienne présidente lettone Vaira-Vike Freiberga, co-présidente du Centre international Nizami Gandjavi, a prononcé un discours avant la remise du Prix international Nizami Gandjavi aux personnes s’étant distinguées pour leur activité particulière dans la promotion des idées et des valeurs du Centre international Nizami Gandjavi.

La première dame d’Azerbaïdjan Mehriban Aliyeva a été décorée de la médaille d’or du Centre international Nizami Gandjavi pour ses services dans le développement de l’éducation et de la culture.

Ayant pris la parole lors de la cérémonie d’ouverture du forum, la première dame Mehriban Aliyeva a remercié pour cette haute distinction.

L’attribution du Prix international Nizami Gandjavi au roi Abdallah II de Jordanie pour sa contribution à la paix et à la stabilité internationale a été annoncée et le prix a été remis à Rad Bin Al Hussein, un membre de la famille royale.

Marianna Vardinoyannis, présidente de l'association ELPIDA, ambassadrice de bonne volonté de l'UNESCO, a reçu le Prix international Nizami Gandjavi pour sa contribution à la promotion des valeurs humanitaires et culturelles.

Le co-président du Centre international Nizami Ganjavi, Ismail Serageldin, qui a clôturé la cérémonie d'ouverture, a remercié le président Ilham Aliyev et la première dame Mehriban Aliyeva d’avoir participé à la cérémonie.

X X X

Ce forum réputé de trois jours a réuni près de 500 délégués de plus de 50 pays, dont d’anciens chefs d'État et de gouvernement et des dirigeants d'organisations internationales membres du Centre international Nizami Ganjavi, des personnalités publiques et politiques, ainsi que des savants.

Le VIIe Sommet international du livre se tiendra les 18 et 19 mars en marge du forum. Le sommet qui sera organisé à l'initiative conjointe de la Bibliothèque du Congrès américain et de la Bibliothèque d'Alexandrie se concentrera sur l'importance du livre dans le développement national, la sauvegarde et la transmission du patrimoine culturel, ainsi que le rôle des bibliothèques nationales et leur avenir.