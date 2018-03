Les ministres des affaires étrangères azerbaïdjanais, turc, géorgien et iranien se réunissent à Bakou

La Déclaration de Bakou est adoptée

Bakou, 15 mars, AZERTAC

La première réunion quadrilatérale des ministres des affaires étrangères azerbaïdjanais Elmar Mammadyarov, turc Mevlut Cavusoglu, iranien Mohammad Javad Zarif et géorgien Mikheil Janelidze s’est tenue ce jeudi à Bakou.

La réunion s’est soldée par l’adoption de la Déclaration de Bakou.

Les ministres ont discuté du renforcement de la paix, de la stabilité et de la sécurité régionale, ainsi que du développement de la coopération dans les domaines de l’économie, du transport, de l’énergie, du tourisme, de la culture et d’autres.

A l’issue de la réunion, les ministres ont tenu une conférence de presse.

Pour rappel, Bakou avait accueilli la 6ème rencontre des ministres des affaires étrangères azerbaïdjanais, géorgien et turc le 6 septembre 2017 et la 3ème réunion des chefs de la diplomatie azerbaïdjanaise, iranienne et turque le 20 décembre en 2017.