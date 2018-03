Rencontre du président azerbaïdjanais avec une délégation conduite par son homologue moldave VIDEO

Bakou, 15 mars, AZERTAC

Le président de la République Ilham Aliyev a rencontré, aujourd’hui après-midi, une délégation conduite par son homologue moldave Igor Dodon.

Le chef de l’Etat a indiqué l’importance de la participation du président moldave Igor Dodon au VIe Forum global de Bakou. Il a rappelé avec plaisir la visite du président moldave à Bakou l’année dernière et ses entretiens avec lui lors des événements internationaux.

Le président Ilham Aliyev a souligné que les accords conclus lors du dernier déplacement de son homologue Igor Dodon à Bakou avaient déjà été réalisés. Le président de la République a noté qu’il y avait un bon potentiel pour le développement des relations des deux pays dans différents domaines et a mis l’accent sur l’importance d’identifier à l’avenir les activités conjointes dans les domaines politique, économique, humanitaire, de l’investissement et d‘autres. Le président Ilham Aliyev s’est dit convaincu que les contacts réguliers destinés à résoudre les questions importantes concernant le rapprochement des deux pays seraient poursuivis et a dit que l’Azerbaïdjan était intéressé par ce processus.

A son tour, le président de la République de Moldavie Igor Dodon a remercié le chef de l’Etat pour l’invitation au VIe Forum global de Bakou. Notant l’importance de ce forum, le président moldave a souligné avec plaisir l’importance de la première participation de son pays à cet événement. «Il existe des relations amicales traditionnelles entre nos deux pays», a dit le président moldave, déclarant espérer qu’une commission intergouvernementale commencerait à fonctionner bientôt.

Evoquant sa visite en Azerbaïdjan l’année précédente, Igor Dodon a fait savoir que les entretiens tenus lors de ce déplacement donnaient déjà des résultats.

Le président Dodon a marqué qu’il avait participé avec les représentants de la Fondation Heydar Aliyev à la cérémonie de pose de la première pierre d’un projet social important.

Il a ensuite souligné en particulier le rôle de la diaspora azerbaïdjanaise en Moldavie dans le renforcement des liens des deux pays.