La première vice-présidente Mehriban Aliyeva rencontre le Premier ministre turc

Bakou, 15 mars, AZERTAC

La première vice-présidente de la République d’Azerbaïdjan, Mehriban Aliyeva, a rencontré ce jeudi Binali Yildirim, Premier ministre de la République de Turquie.

Ayant remercié le Premier ministre turc pour son discours dense au forum, la première vice-présidente a noté que les relations d’amitié et de fraternité entre les deux pays étaient exemplaires. «L’Azerbaïdjan et la Turquie se soutiennent au sein des organisations internationales», a dit Mehriban Aliyeva, ajoutant que le peuple et l’Etat d’Azerbaïdjan avaient toujours senti et hautement apprécié ce soutien.

La première vice-présidente a indiqué l’importance des projets de grande envergure réalisés à l’initiative et avec le soutien des deux pays pour la région, ainsi que pour l’Europe. Elle a fait savoir que les relations d’amitié et de fraternité étaient à la base du succès de ces projets. «Nos deux pays ont noué des relations réussies dans un certain nombre de domaines. Ces liens se renforcent de jour en jour», a estimé Mehriban Aliyeva, se disant convaincue que l’activité conjointe porterait ses fruits à l’avenir.

La première vice-présidente a exprimé sa reconnaissance pour le soutien de la Turquie à la position équitable de l’Azerbaïdjan concernant le conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan sur le Haut-Karabagh et à sa transmission à la communauté internationale.

Le Premier ministre turc Binali Yildirim a remercié de l’avoir invité au VIe Forum global de Bakou. Il a dit que l’Azerbaïdjan était un pays frère et ami pour la Turquie.

B. Yildirim a précisé que les projets énergétiques et de transport à grande échelle augmentaient la force économique et servaient au rapprochement des deux pays.

İl a assuré que la Turquie soutiendrait toujours la position équitable de l’Azerbaïdjan concernant le conflit du Haut-Karabagh au sein des organisations internationales.