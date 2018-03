Vaira Vike-Freiberga : L'Azerbaïdjan est une deuxième patrie pour moi

Bakou, le 16 mars, AZERTAC

Je suis heureuse d'être à nouveau à Bakou. L'Azerbaïdjan est déjà ma deuxième patrie. C’est ce qu’a déclaré l'ancienne présidente lettone Vaira Vike-Freiberga, coprésidente du Centre international Nizami Ganjavi, participant au VIe Forum global de Bakou, dans une interview exclusive accordée à AZERTAC.

L’ancienne présidente lettone a dit être témoin d’une hospitalité parfaite sous les auspices du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et de la première vice-présidente Mehriban Aliyeva, se disant fière d’œuvrer depuis de nombreuses années dans un forum si réputé. « Le VIe Forum global de Bakou s'élargit d’une année à l’autre du point de vue de sa portée et de sa qualité. Nos relations bilatérales sont très actives. L'Azerbaïdjan est un ami fidèle de la Lettonie. Les hauts responsables et les hommes d'affaires de nos pays effectuent régulièrement des visites réciproques », a déclaré l'ancienne présidente.

Parlant de l'importance géostratégique de l'Azerbaïdjan, Vaira Vike-Freiberga a souligné que le Corridor gazier Sud jouerait un rôle important pour satisfaire les demandes énergétiques de l'Europe : « Ça signifie à la fois l’assurance plus sûre de la sécurité énergétique de l'Europe. Le projet servira à diversifier le transport de l’énergie. Je me réjouis moi aussi des succès de votre pays», a-t-elle avancé.