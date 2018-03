Le Forum global de Bakou est devenu une plateforme pour discuter des questions actuelles

Bakou, 17 mars, AZERTAC

Le Forum global de Bakou a été devenu une plateforme importante pour la discussion des questions sur les défis auxquels est confronté le monde. Ce forum crée de bonnes opportunités pour rassembler des anciens présidents, des chefs de gouvernement, des politiciens connus et des experts politiques, ainsi que pour discuter des questions d’actualité. Les moyens de résolution d’un certain nombre de problèmes sont discutés, de nouvelles idées, des propositions ont été entendues lors du forum. Nous voulons la paix et la tolérance. A cet égard, le Forum global de Bakou est un espace très important. C’est ce qu’a déclaré Rosen Plevneliev, ancien président bulgare, lors de son intervention accordée aux journalistes.

Il a fait savoir qu’il y avait un grand besoin de la tolérance et du dialogue mutuel dans le monde. «Aujourd'hui, la protection de la paix dans le monde est très importante. Nous devons établir un dialogue, nous comprendre, partager nos idées», a-t-il estimé.

Abordant les relations entre les deux pays, l’ancien président a souligné que l’Azerbaïdjan était un partenaire fiable de la Bulgarie.