Message de félicitations adressé à M. Vladimir Poutine, Président de la Fédération de Russie

Son Excellence M. Vladimir Poutine,

Président de la Fédération de Russie

Bakou, le 19 mars 2018

Monsieur Vladimir Vladimirovitch,

Je tiens à vous féliciter de tout cœur pour votre victoire aux élections présidentielles en Fédération de Russie.

Votre victoire confirme que vous avez une haute réputation politique et que votre stratégie destinée à l’assurance de la primauté du droit et de la loi, à la mise en œuvre des réformes de grande envergure, à la réalisation des programmes sociaux à long terme visant à améliorer le bien-être du peuple était activement soutenue.

L’Azerbaïdjan et la Russie sont étroitement liées par des relations multiséculaires d’amitié et de bon voisinage. Il est réjouissant que nos relations interétatiques se développent aujourd’hui sur une base solide. Je tiens souligner en particulier votre contribution personnelle à l’élargissement de ces liens, mais aussi de la coopération globale et de l’activité mutuelle entre l’Azerbaïdjan et la Russie.

Je suis sûr que nos efforts conjoints visant le renforcement davantage du partenariat stratégique entre l’Azerbaïdjan et la Russie continueront servir les intérêts de nos pays et peuples, l’assurance de la paix, de la sécurité et du progrès dans la région.

Je vous souhaite, Monsieur Vladimir Vladimirovitch, une bonne santé, plein bonheur et des succès dans vos hautes fonctions.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma plus haute considération.

Ilham Aliyev

Président de la République d’Azerbaïdjan