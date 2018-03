Un séminaire consacré au rôle et aux obligations des médias lors de l’élection présidentielle

Bakou, 19 mars, AZERTAC

Un séminaire consacré au rôle et aux obligations des médias de masse lors de l’élection présidentielle de la République d’Azerbaïdjan a débuté le 19 mars à Bakou.

Le séminaire a été organisé conjointement par l’Administration présidentielle, la Commission électorale centrale, le Conseil national de la télévision et de la radio et le Conseil de presse de la République d’Azerbaïdjan.

Le séminaire a rassemblé des représentants des organismes susmentionnés, des dirigeants des médias de masse, des journalistes, des utilisateurs actifs des réseaux sociaux, des blogueurs et des délégués des organisations internationales.

Mezahir Penahov, président de la Commission électorale centrale, Ali Hassanov, assistant du président de la République pour les Affaires publiques et politiques, Nouchirevan Mahharamov, président du Conseil national de la télévision et de la radio, et Eflatoun Amachov, président du Conseil de presse, étant intervenus lors du séminaire, ont parlé du rôle et des obligations des médias de masse dans la couverture du processus électoral.

Ensuite, le séminaire s’est poursuivi par la présentation des rapports qui ont fait l’objet d’un échange de vues.