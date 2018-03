Communiqué de la Présidence de la République

Le Président de la République d'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev, a téléphoné le 19 mars au Président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine.

Le chef de l’Etat a félicité le président de la Fédération de Russie à l’occasion de sa victoire à la présidentielle, lui a souhaité de nouveaux succès dans ses fonctions pour le bien-être du peuple russe. Le président Ilham Aliyev a noté que la Fédération de Russie avait obtenu de grandes réalisations dans différents domaines sous la présidence de Vladimir Poutine, dans le même temps, les relations Russie-Azerbaïdjan se développaient avec succès dans tous les domaines. Le président azerbaïdjanais a exprimé sa confiance au renforcement futur des liens bilatéraux. Le chef de l’Etat a de nouveau souhaité plein succès à Vladimir Poutine lors de ses hautes fonctions.

Ayant remercié pour l’attention et les félicitations, Vladimir Poutine a souligné pour sa part que les relations russo-azerbaïdjanaises établies sur la confiance mutuelle et couvrant un certain nombre de domaines se développaient avec succès même aujourd’hui. Le président russe s’est déclaré sûr que les relations des deux pays s’élargiraient et se renforceraient dans les années à venir.

Les chefs d’Etat ont ensuite échangé sur les perspectives des relations d’amitié basées sur le partenariat stratégique entre l’Azerbaïdjan et la Russie.