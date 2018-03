Les citoyens iraniens peuvent déjà obtenir des visas d’entrée aux aéroports internationaux d’Azerbaïdjan

Bakou, 19 mars, AZERTAC

Dès le 15 mars, l’Azerbaïdjan officialise les visas d’entrée pour les citoyens de la République islamique d’Iran dans ses aéroports internationaux. C’est ce qu’a déclaré Hikmet Hadjiyev, porte-parole du Ministère des Affaires étrangères de l’Azerbaïdjan.

« Nous espérons que cette décision contribuera de près à développer encore davantage les relations humanitaires et économico-commerciales entre l’Azerbaïdjan et l’Iran, deux pays amis et voisins, et à renforcer les rapports interhumains », a marqué Hikmet Hadjiyev.