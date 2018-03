Une rencontre à l’Assemblée suprême de la République autonome du Nakhtchivan

Nakhtchivan, 19 mars, AZERTAC

Le président de l'Assemblée suprême de la République autonome du Nakhtchivan, Vassif Talybov, s’est entretenu, lundi 19 mars, avec les observateurs de la mission d’observation du Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme (BIDDH) de l'OSCE, Filippo Ristoldo et Risto Hurme, venus surveiller le déroulement des élections au Nakhtchivan.

Filippo Ristoldo et Risto Hurme ont remercié pour l’accueil chaleureux et ont exprimé leur plaisir d’être en république autonome à la veille de la fête de Novrouz, a-t-on appris auprès de l'Assemblée suprême de la République autonome Nakhtchivan. Les observateurs ont noté qu'ils surveilleraient de près la campagne électorale et le processus de vote, ont donné des informations sur les orientations de leurs activités.

Le président de l'Assemblée suprême a porté les préparatifs du processus électoral en république autonome à l’attention des observateurs et a noté que des conditions nécessaires avaient été créées pour les activités des observateurs internationaux. Se disant convaincu que l'observation des élections se déroulera conformément aux exigences de la loi, le président de l'Assemblée suprême a souhaité à ces interlocuteurs des succès dans leurs activités.