Des consultations politiques de haut niveau entre la Suisse et l’Azerbaïdjan

Berne, 22 mars, AZERTAC

Mahmoud Mammadgouliyev, vice-ministre azerbaïdjanais des Affaires étrangères, a effectué une visite officielle en Confédération suisse afin de mener des consultations politiques de haut niveau entre l’Azerbaïdjan et la Suisse.

En marge des consultations tenues dans la capitale Berne, la délégation azerbaïdjanaise a d’abord été accueillie par une délégation conduite par Krystyna Marty Lang, la secrétaire d'Etat adjointe aux affaires étrangères. Pendant la rencontre, l’état actuel des relations entre les deux pays a été analysé et un échange de vues a eu lieu sur les perspectives de la coopération.

Le côté suisse a hautement apprécié la participation du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev aux réunions annuelles du Forum économique mondial de Davos et a exprimé son espoir que cette pratique se poursuivrait.

Puis, la délégation azerbaïdjanaise a rencontré Erwin Bollinger, responsable de la coordination des contrôles à l'exportation et des sanctions au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), et coprésident suisse de la Commission mixte sur le Commerce et la Coopération économique entre le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan et le Conseil fédéral de la Confédération suisse (à partir du juin prochain).

Lors de l’entretien, Erwin Bollinger a salué l’état actuel des relations économiques entre les deux pays et a noté qu’il y avait de bonnes opportunités pour le développement davantage de ces liens. A cet égard, il a indiqué la nécessité de la coopération des hommes d’affaires. Le vice-ministre Mahmoud Mammadgouliyev a hautement apprécié les investissements des sociétés suisses réalisés dans le secteur non pétrolier de l’Azerbaïdjan. Le rôle important de la Commission mixte sur le Commerce et la Coopération économique entre le Gouvernement de la République d’Azerbaïdjan et le Conseil fédéral de la Confédération suisse pour le développement des relations économiques bilatérales a été porté à l’attention.

Puis, la délégation azerbaïdjanaise a tenu des entretiens avec Marina Verbitsky, responsable de la Direction du Réseau médical suisse pour les pays de la CEI, et Matthias Zurflüh, chef du département de marketing de la SWISSCOFEL regroupant 175 entreprises opérant dans le commerce de gros en fruits et légumes.