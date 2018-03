Des étudiants étrangers mis au courant de l’histoire du conflit du Haut-Karabagh

Bakou, 23 mars, AZERTAC

Vaguif Sadygov, représentant permanent de l’Azerbaïdjan auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, a rencontré un groupe d’enseignants et d’étudiants de l’Ecole de la diplomatie et des relations internationales de Genève.

L’ambassadeur V. Sadigov a fait une conférence intitulée «La politique étrangère et les menaces» lors de laquelle il a donné des informations sur l’histoire ancienne et moderne de l’Azerbaïdjan, la politique de construction étatique postindépendance, les réformes socio-économiques en cours dans le pays, sa politique étrangère diversifiée, y compris les projets énergétiques et de transports d’importance régionale et internationale dont l’Azerbaïdjan est l’initiateur.

Quant à l’histoire du conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan concernant le Haut-Karabagh et l’étape actuelle du processus de négociations, l’ambassadeur a porté à l’attention des jeunes auditeurs les conséquences graves de l’agression militaire de l’Arménie contre l’Azerbaïdjan et la position de ce deuxième basée sur les principes du droit international en la matière.

Après la conférence, V. Sadygov a répondu aux questions des étudiants.