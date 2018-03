L’Hôpital international Bona Dea a été inauguré à Bakou en présence du président Ilham Aliyev

Bakou, 27 mars, AZERTAC

L’Hôpital international Bona Dea a été inauguré le 27 mars dans l’arrondissement Nizami de Bakou.

La cérémonie d’inauguration a été marquée par la présence du président azerbaïdjanais Ilham Aliyev et de la première dame Mehriban Aliyeva.

Le président azerbaïdjanais a coupé le ruban symbolisant la mise en service de l’hôpital.

Le directeur de l’hôpital Faïg Aliyev et le médecin-chef Moussa Abbassov ont informé le chef de l’Etat et la première dame sur cet établissement de santé. Il a été noté que selon son équipement et ses fournitures hospitaliers, cet hôpital était l’un des rares établissements de santé répondant aux normes les plus récentes dans ce domaine.

Le président Ilham Aliyev et la première dame Mehriban Aliyeva se sont familiarisés avec les conditions créées dans l’hôpital.

Puis, ils ont rencontré le personnel de l’hôpital.