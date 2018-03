Des boxeurs azerbaïdjanais remportent 7 médailles à Vilnius

Bakou, 27 mars, AZERTAC

La 13ème édition du prestigieux tournoi international Danas Pozniakas a touché à sa fin à Vilnius, capitale lituanienne.

L’équipe d’Azerbaïdjan de boxe a remporté 7 médailles au tournoi.

Le boxeur Nourlan Safarov (60 kg) est monté sur la plus haute marche du podium. Nabi Isguenderov (56 kg) et Zaour Moussaïev (81 kg) ont dû se contenter de la médaille d’argent. Magsoud Khasmetov (49 kg), Hassan Ibrahimov (52 kg), Nidjat Hassanov (69 kg) et Mahammad Youssifov (75 kg) ont pris la troisième place.

L’équipe d’Azerbaïdjan s’est classée à la deuxième place.