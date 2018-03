Le président ouzbek a rencontré son homologue afghan

Tachkent, 27 mars, AZERTAC

Le président ouzbek Chavkat Mirzioïev s’est entretenu avec le président afghan Mohammad Ashraf Ghani et le secrétaire d’Etat adjoint américain Thomas Shannon, venus en visite à Tachkent pour assister à une conférence internationale sur l’Afghanistan intitulée « Le processus de paix, la coopération en matière de sécurité et l’activité conjointe régionale » à se tenir le 27 mars à Tachkent.

Lors de l’entretien des présidents ouzbek et afghan, les parties ont échangé sur l’approfondissement de la coopération dans les domaines du transport, de l’énergie, du commerce, de l’éducation, de la santé et autres, les questions. L’ordre du jour de la conférence internationale sur le rétablissement de la paix et de la stabilité en Afghanistan à se tenir le 27 mars et d’autres questions ont également été au centre de l’attention.

Au cours de l’entretien avec Thomas Shennon, les questions de commerce, d’investissement et de mise en œuvre des projets conjoints dans le domaine des hautes technologies ont été discutées avec les sociétés et les banques américaines de premier plan.